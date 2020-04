Trump fará anúncio sobre reabertura dos EUA nos próximos dias, diz governo

Da redação, com Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará uma série de anúncios “cruciais e vitais” sobre a reabertura da economia norte-americana nos próximos dias, disse seu principal assessor econômico nesta terça-feira.

“Nos próximos dias, ele fará alguns anúncios muito importantes sobre essas diretrizes (de distanciamento social)”, disse Larry Kudlow, diretor do Conselho Econômico Nacional, à Fox Business Network.

“Queremos as pessoas de volta ao trabalho”, acrescentou. “Queremos fazer isso o mais rápido possível. Tem que ser seguro. Tem que ser guiado pelos dados dos nossos especialistas em saúde.”

Os Estados Unidos são o país com o maior número de casos da covid-19 no mundo. São cerca de 547 mil infectados. Apenas em Nova York, quase 10 mil pessoas já morreram. Especialistas têm alertado sobre os riscos da antecipação do fim da quarentena.

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse nesta terça-feira que não cumpriria nenhuma ordem que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pudesse dar para reabrir seu Estado de maneira insegura durante o surto de coronavírus.

“Se ele me ordenasse a reabrir de uma maneira que ameaçasse a saúde pública do povo do meu Estado, não o faria”, disse Cuomo em uma entrevista à CNN.

Na segunda-feira, Trump disse acreditar que tem “autoridade total” sobre os Estados no tocante à reação do país ao coronavírus, uma postura que não tem amparo na Constituição e foi rejeitada imediatamente por especialistas jurídicos e alguns governadores.