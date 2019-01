Trump fará anúncio sobre muro e paralisação do governo

Washington, 19 jan (EFE).- O anúncio que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará neste sábado sobre o muro na fronteira com o México e a paralisação do governo começará uma hora depois do previsto, segundo informou a Casa Branca.

Na sexta-feira, Trump revelou pelo Twitter faria “um grande anúncio sobre a crise humanitária” na fronteira sul e sobre a paralisação do governo neste sábado às 15h (horário local; 18h em Brasília), mas a Casa Branca não havia confirmado o pronunciamento na agenda diária do governante até agora.

Em comunicado, sem explicar os motivos do atraso, a presidência afirmou que Trump fará o discurso às 16h (horário local; 19h em Brasília).

Nesta manhã, Trump foi a Dover (Delaware, EUA) para se reunir com as famílias dos quatro soldados americanos que morreram nesta semana em um atentado jihadista no norte da Síria.

Ao voltar para Washington e antes do discurso, Trump celebrará como anfitrião no Salão Oval uma cerimônia de naturalização de cidadãos.

Desde 22 de dezembro, o governo federal mantém 25% das operações paralisadas devido à exigência de Trump de incluir recursos para a construção do muro no orçamento federal, uma proposta que se chocou frontalmente com a nova maioria democrata na Câmara dos Representantes.

Segundo a emissora “CBS News” e o jornal “The Washington Post”, Trump apresentará uma proposta de acordo com os democratas para acabar com a paralisação, negociada durante conversas entre o vice-presidente Mike Pence, o genro e assessor presidencial Jared Kushner e o líder republicano no Senado, Mitch McConnell.

O presidente ventilou a ideia de declarar uma emergência nacional, uma medida que o permitiria realocar fundos de outras verbas para a construção do muro, mas se mostrou reticente a dar esse passo.

De acordo com “The Washington Post”, essa medida não deve ser anunciada, e sim um plano que se encaixaria com algumas das preferências democratas no que diz respeito à segurança na fronteira.

A paralisação do governo afeta agências de dez departamentos do governo, incluindo Transporte e Justiça; assim como dezenas de parques nacionais, e mantém sem salários 800 mil dos 2,1 milhões de funcionários públicos federais. EFE