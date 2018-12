Trump falou brevemente com Putin durante Cúpula do G20, diz Casa Branca

Buenos Aires – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou brevemente nesta sexta-feira com o presidente russo, Vladimir Putin, durante a Cúpula do G20 em Buenos Aires, depois de cancelar um encontro bilateral que estava previsto entre ambos por causa da detenção de 24 efetivos da marinha ucraniana e suas embarcações pela guarda costeira russa em 25 de novembro no Mar Negro.

“Os presidentes Trump e Putin trocaram comentários amáveis antes da foto oficial do G20, como ele (Trump) fez com os outros líderes presentes”, disse neste sábado à Agência Efe a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, em um e-mail no qual não deu mais detalhes sobre a curta conversa entre os dois.

Ontem, Trump se mostrou ambíguo ao ser perguntado pelos jornalistas sobre se tinha cumprimentado Putin, ao responder: “Não particularmente, não sei”.

Trump anunciou na quinta-feira, pouco depois que o seu avião decolou rumo a Buenos Aires, que tinha decidido cancelar seu encontro bilateral com Putin porque “os navios e os marinheiros não foram devolvidos à Ucrânia por parte da Rússia”.

O encontro entre Trump e Putin seria o primeiro entre ambos desde a cúpula ocorrida em julho em Helsinque (Finlândia), e o líder russo queria aproveitar a oportunidade para falar sobre desarmamento nuclear, a luta antiterrorista e o conflito na Síria, entre outros temas.

O Kremlin atribuiu na sexta-feira o cancelamento do encontro à situação “política interna” nos EUA, e não ao incidente no Mar Negro, mas Trump insistiu que sua decisão foi baseada “puramente” na questão envolvendo a Ucrânia.

O anúncio sobre a reunião coincidiu com um momento no qual a investigação independente nos EUA sobre a suposta interferência russa nas eleições de 2016 ganhou impulso, e depois que o ex-advogado de Trump, Michael Cohen, admitiu ter mentido ao Congresso sobre um projeto do então magnata na Rússia.

A Casa Branca advertiu em comunicado ontem que a investigação sobre a trama russa “provavelmente prejudica a relação (dos EUA) com a Rússia”, e que acredita que seu fim chegará em breve.

Trump deve se reunir hoje em Buenos Aires com a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, antes de oferecer uma entrevista coletiva. Além disso, o presidente americano participará de um jantar com o líder chinês Xi Jinping, que pode ser chave para conter a guerra comercial entre as duas potências.