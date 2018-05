Trump falará sobre Coreia do Norte com Guterres nesta sexta na Casa Branca

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falará sobre a Coreia do Norte na próxima sexta-feira com o secretário-geral da ONU, o português António Guterres, na Casa Branca, informou nesta segunda-feira o escritório presidencial.

“Os dois líderes discutirão temas de interesse mútuo, entre eles Coreia do Norte, Síria e a reforma das Nações Unidas, assim como outras ameaças e desafios comuns”, afirmou a Casa Branca em comunicado.

Trump anunciou na quinta-feira passada que sua histórica cúpula com o líder norte-coreano Kim Jong-un acontecerá em 12 de junho em Singapura, uma cidade-Estado com a qual os dois governos mantêm boas relações.

Por outro lado, a Casa Branca indicou que o encontro entre Trump e Guterres “reafirmará o compromisso dos Estados Unidos de melhorar a eficiência e eficácia das Nações Unidas”.

A reunião desta sexta-feira acontecerá depois que Guterres assegurou hoje que está preocupado com a situação em Gaza, onde pelo menos 41 palestinos morreram e cerca de 1.700 ficaram feridos em confrontos com as forças israelenses nas últimas horas durante os protestos contra a mudança da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém.

Em dezembro, a ONU condenou a decisão de Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel e aprovou uma resolução não vinculativa que exigiu que Washington voltasse atrás, um pedido que o líder americano ignorou.

A embaixada dos EUA em Jerusalém foi inaugurada hoje de forma oficial na Cidade Sagrada, com a presença do secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin; da filha de Trump, Ivanka, e de seu marido e também assessor presidencial, Jared Kushner.

Trump já havia recebido em outubro do ano passado o secretário-geral da ONU na Casa Branca, em reunião na qual foi abordado o potencial da organização multilateral e o objetivo partilhado de que é preciso reformá-la para que seja “mais útil”.