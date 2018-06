Trump fala sobre criminalidade na Alemanha, apesar de estatísticas

O presidente americano, Donald Trump, voltou a afirmar, nesta terça-feira, contra todas as evidências, que a criminalidade tem aumentado na Alemanha em razão da imigração, questionando números oficiais.

“A criminalidade na Alemanha está em alta de mais de 10% (as autoridades não querem contabilizar esses crimes) desde que os migrantes começaram a ser aceitos”, tuitou nesta terça.

No dia anterior, Trump já havia postado uma mensagem se intrometendo no debate político alemão a respeito da imigração.

Com seu tuíte, sugeriu que os migrantes seriam os responsáveis pelo aumento da criminalidade. No entanto, segundo estatísticas disponíveis, a criminalidade caiu consideravelmente em 2017.

Em um relatório oficial publicado no início de maio, o ministro alemão do Interior, Horst Seehofer, apoiado implicitamente por Trump em sua vontade de frear a imigração, comemorava o fato de o número de ataques físicos contra pessoas ou bens ter alcançado em 2017 seu “nível histórico mais baixo desde 1992”, ou seja, desde que compilam as estatísticas para a Alemanha reunificada. Em 2017, a polícia contabilizou 5.761.984 atos criminosos, uma queda líquida de 5,1% com relação a 2016. Em 1994 essa cifra era de 6.537.748.

Trump também transparece em seu tuíte uma relação entre o aumento dos atos criminosos e da imigração. Entretanto, isso é inexato, posto que em 2014, último ano antes da crise migratória, foram calculados 6.082.064 crimes, ou seja, mais do que em 2017.

Mas é certo que a proporção de estrangeiros entre as pessoas suspeitas de realizar ações criminosas aumentou. Em 2014 era de 28,7%, alcançou os 40,4% em 2016, e caiu para quase 35% em 2017, mais do que antes da crise migratória.

Entre essas cifras sobre a criminalidade estrangeira, o ministério alemão detalha que 27,9% dos crimes foram cometidos por estrangeiros provenientes de países que estão fora da União Europeia (UE), ou seja, 8,5% do total de delitos cometidos em 2017 no país, uma cifra que se mantém estável (8,6% em 2016).

De maneira geral, a criminalidade não aumentou na Alemanha, mas baixou, contrariando o que foi dito pelo presidente americano. Contudo, a criminalidade estrangeira realmente aumentou no país, mas sem que seja possível atribuir especificamente aos milhares de migrantes chegados desde 2015.