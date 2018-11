Trump espera próxima cúpula com Kim Jong Un para começo do ano que vem

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que espera ter uma nova reunião com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, “no início do ano que vem”, e se mostrou muito “contente” com o modo como as conversas com Pyongyang avançam.

“Estamos muito contentes com como as coisas estão indo com a Coreia do Norte. Não tenho pressa”, afirmou Trump em entrevista coletiva na Casa Branca.

O presidente americano e o líder norte-coreano participaram de uma reunião história em Singapura em junho deste ano.

“As sanções, enquanto isso, estão em vigor”, acrescentou.

Trump minimizou a importância do cancelamento do encontro previsto para hoje em Nova York entre seu secretário de Estado, Mike Pompeo, e o chefe da Inteligência norte-coreana, Kim Yong-chol.

O governo dos EUA não informou o motivo do cancelamento nem quando a reunião acontecerá.

O objetivo desse encontro era concretizar uma segunda cúpula entre os líderes de ambos os países e avançar no diálogo iniciado durante a reunião de Singapura para a desnuclearização da Coreia do Norte.

Pompeo visitou Pyongyang há um mês para preparar esse encontro e se reuniu com Kim, mas não deu sinais de que houve grandes avanços nas negociações.