Trump espera bons resultados no exame médico de sexta

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira esperar que o exame médico pelo qual ele vai passar nesta sexta ocorra bem, e que ele ficaria surpreso se este não fosse o caso.

Respondendo a perguntas de jornalistas depois de um evento na Casa Branca sobre reforma prisional, Trump disse com um sorriso: “É melhor que ocorra bem, se não o mercado de ações não vai ficar feliz.”

“Eu acho que vai tudo ocorrer muito bem. Eu vou ficar muito surpreso se não”, afirmou ele.

O check-up médico no Centro Médico Walter Reed, em Bethesda, Maryland, será o primeiro de Trump desde que ele assumiu o poder há um ano.

O exame médico foi anunciado no mês passado depois que o presidente se atrapalhou em parte do discurso em que declarou que os EUA reconheciam Jerusalém como capital de Israel.

Michael Wolff, autor do livro “Fire and Fury: Inside the Trump White House” (“Fogo e Fúria: Dentro da Casa Branca de Trump”), afirmou que Trump não tinha condição mental para ser o presidente, atraindo críticas do próprio Trump e dos seus assessores.

O exame de Trump não deve incluir um teste de acuidade mental.

Sarah Sanders, porta-voz da Casa Branca, afirmou que o exame vai ser conduzido por Ronnie Jackson, médico presidencial.

Um comunicado sobre os resultados serão divulgados na sexta. Na terça, na Casa Branca, Jackson vai dar detalhes sobre a saúde de Trump e responder a perguntas.