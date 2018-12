Trump envia secretário de Estado para a posse de Bolsonaro

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, será o mais alto representante de seu país na posse de Jair Bolsonaro em Brasília, no dia 1º de janeiro, informou a Casa Branca nesta segunda-feira.

“O ilustre secretário de Estado dos Estados Unidos, Michael R. Pompeo, vai liderar a delegação”, informou a Casa Branca, acrescentando que também viajarão para o Brasil Mark Green, diretor da Agência para o Desenvolvimento Internacional (USAID), e Mauricio Claver-Carone, o assessor presidencial e diretor do Conselho Nacional de Segurança para Assuntos do Hemisfério Ocidental.

A delegação contará ainda com o encarregado de Assuntos Comerciais na embaixada dos Estados Unidos em Brasília, William Popp.

Bolsonaro, eleito em 28 de outubro com 55% dos votos, já recebeu a visita do assessor de Segurança Nacional do presidente americano, John Bolton.

O presidente eleito deu vários sinais de que pretende reorientar a diplomacia brasileira a um alinhamento com Washington.