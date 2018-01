Trump enfrentaria Oprah com prazer em eleições, diz Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfrentaria Oprah Winfrey com prazer como adversária na corrida presidencial de 2020, disse na segunda-feira um porta-voz da Casa Branca, depois que repercussões nas redes sociais do discurso de Oprah em uma premiação de Hollywood a colocarem na arena política.

“Nós saudamos o desafio, seja de Oprah Winfrey ou de qualquer outra pessoa”, disse Hogan Gidley a repórteres a bordo do avião presidencial dos EUA, o Air Force One, durante um voo para Nashville, na segunda-feira. “Nós saudamos todos os desafiantes”.

Oprah, de 63 anos, roubou o show na premiação do Globo de Ouro no domingo com seu discurso ao receber o prêmio Cecil B. DeMille pelo conjunto de sua carreira e acendeu o Twitter com uma série de publicações contendo “#OprahParaPresidente” e “#Oprah2020”.

Oprah está pensando ativamente sobre uma candidatura, relatou na segunda-feira a CNN, citando dois amigos próximos.

A CNN não identificou os amigos, que falaram sob condição de anonimato. Ao menos um enfatizou que Oprah não havia tomado decisão final.

Oprah disse no passado que não tem interesse em concorrer à Presidência, mas o Los Angeles Times citou Stedman Graham, parceiro de Oprah na vida e nos negócios há anos, como tendo dito no domingo que “cabe ao povo… ela absolutamente faria isto”.

No Globo de Ouro, Oprah usou o palanque para promover o movimento “Time’s Up” (O tempo acabou) contra assédio e abuso sexual, mostrando seu apoio às pessoas que expuseram condutas sexuais inadequadas em Hollywood e outras áreas na política e na mídia.

“Ela tinha aquele salão em suas mãos. Foi como um comício de campanha”, disse Sherry Bebitch Jeffe, membro da Escola de Políticas Públicas da Universidade Do Sul da Califórnia.

O discurso de nove minutos gerou duas ovações de pé das estrelas de Hollywood e gerou 220 mil publicações nas redes sociais mencionando as palavras “Oprah” e “presidente” em somente 24 horas, disse Todd Grossman, da companhia de análise de redes sociais Talkwalker.

Após o republicano Trump vencer a corrida à Casa Branca em 2016 com ajuda de sua fama como estrela de reality show, já não parece inverossímil considerar uma campanha similar para Oprah, uma atriz, produtora de TV e cinema, e chefe-executiva de seu próprio canal de TV, disseram analistas políticos.

Oprah, há tempos associada às políticas do Partido Democrata e a angariação de fundos ao partido, iria provavelmente enfrentar um campo lotado nas primárias democratas para a corrida de 2020.

Mas por conta de suas conexões, Oprah pode ter uma vantagem de angariação de recursos sobre seus rivais na liberal Hollywood, que é frequentemente chamada de caixa eletrônico para candidatos democratas.