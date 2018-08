Trump enfrenta teste político em Ohio enquanto 5 estados realizam votações

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta um teste sobre sua influência política nesta terça-feira em uma eleição especial no Estado de Ohio que se tornou um referendo sobre sua liderança e uma última chance de se avaliar a força democrata antes das eleições parlamentares de novembro.

A eleição para a Câmara dos Deputados de Ohio é o destaque de um dia de votações ao redor do país, que também realiza primárias em outros quatro Estados. Outras disputas importantes incluem uma batalha democrata para governador em Michigan entre um candidato progressista e um candidato da máquina partidária e um desafio conservador de alto nível ao atual governador republicano no Kansas.

Trump investiu na eleição de Ohio, a última eleição especial antes de novembro. Ele visitou o 12º Distrito Republicano do Congresso no fim de semana para tentar evitar uma virada após as pesquisas mostrarem uma disputa acirrada entre o republicano Troy Balderson e o democrata Danny O’Connor.

O distrito, dividido entre o subúrbio de Columbus e áreas rurais, é representado por um republicano desde o início dos anos 1980. Trump venceu lá com uma vantagem de 11 pontos percentuais na corrida presidencial de 2016.

Mas O’Connor eliminou a maior parte ou toda a vantagem de Balderson nas pesquisas, e uma possível vitória democrata soou um alarme para os republicanos, já preocupados com uma série de fortes desempenhos em eleições especiais dos democratas na era Trump.

“Um mês atrás, esta corrida estava voando abaixo do radar, mas ela se tornou nacionalizada e se transformou mais em um referendo sobre Trump, o que realmente gera entusiasmo democrata”, disse Patrick Murray, diretor do Monmouth University Polling Institute.