Trump elogia firmeza da nova política imigratória da Itália

Washington- O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou nesta segunda-feira a firmeza da política imigratória implementada pelo novo governo da Itália e afirmou que outros países europeus deveriam seguir o mesmo caminho.

“Estou muito de acordo com o que estão fazendo a respeito da imigração e da imigração ilegal”, afirmou Trump ao receber na Casa Branca o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte.

Para o presidente americano, Itália tomou uma “posição muito firme” na fronteira. Trump também recomendou que os demais países da Europa sigam as medidas adotadas pelo novo governo italiano.

A imigração e a proteção das fronteiras é um tema recorrente nos discursos de Trump, que segue insistindo na necessidade de construir um muro com o México para solucionar o problema.

A política migratória italiana é conduzida pelo ministro do Interior, Matteo Salvini, também líder da Liga Norte. Ele fechou os portos do país para as organizações humanitárias que salvam vidas no Mar Mediterrâneo, após acusá-las de favorecer o fluxo irregular de pessoas e, consequentemente, os traficantes da Líbia.

Conte não disputou as últimas eleições, mas foi sugerido para o cargo pelos dois partidos vencedores, o Movimento Cinco Estrelas (MS5) e a Liga Norte.