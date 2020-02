Trump e Xi Jinping reafirmam apoio à primeira fase de acordo comercial

Washington — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou confiança na força e resiliência da China em enfrentar seu surto de coronavírus durante uma conversa com o presidente chinês, Xi Jinping, na quinta-feira, disse um porta-voz da Casa Branca.

Os dois líderes concordaram em continuar a extensa comunicação e cooperação entre os dois lados, acrescentou o porta-voz Judd Deere.

Trump e Xi também reafirmaram seu compromisso em implementar a Fase 1 do acordo comercial entre os Estados Unidos e a China, acrescentou.

Nesta quinta, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse esperar que a China mantenha seu compromisso de aumentar as compras de produtos e serviços norte-americanos em ao menos 200 bilhões de dólares ao longo dos próximos dois anos, apesar do surto de coronavírus que afetou a economia chinesa.