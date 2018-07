Trump e Putin discutiram sobre retorno de refugiados à Síria, segundo EUA

Nações Unidas – Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, discutiram na sua reunião desta semana planos para o retorno de refugiados à Síria, segundo disse nesta sexta-feira o secretário de Estado americano, Mike Pompeo.

Segundo Pompeo, é “importante para o mundo que, no momento adequado e através de um mecanismo voluntário, estes refugiados possam voltar ao seu país de origem”.

O secretário de Estado dos EUA afirmou que neste momento há “muitas discussões” sobre esse assunto e disse que Trump e Putin o abordaram no seu encontro em Helsinque.

“Há muito trabalho por fazer, mas os EUA sem dúvida querem ser parte para ajudar a conseguir essa solução na Síria”, explicou Pompeo em resposta a perguntas dos jornalistas.

Após a reunião de Helsinque, Trump informou que tinha decidido com Putin trabalhar juntos para garantir a segurança de Israel em diante da situação na Síria.

Desde o início da disputa no país árabe, Moscou e Washington respaldaram lados diferentes, com a Rússia se tornando o grande apoio do presidente sírio, Bashar al Assad, e os EUA impulsionado a oposição política e alguns grupos armados contrários ao governo de Damasco.

No entanto, os dois países mantiveram as comunicações em nível militar, pelo menos com o objetivo de evitar confrontos entre as tropas que ambos têm posicionadas na Síria.