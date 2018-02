Trump e Moon pedem avanço dos direitos humanos na Coreia do Norte

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que trabalhará lado a lado com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, para promover avanços na situação de direitos humanos na Coreia do Norte, mas voltou a reclamar do “desequilíbrio comercial” entre os dois países.

Trump falou por telefone com Moon e com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, sobre a situação na Coreia do Norte, que passa por uma situação de relativa calma devido ao acordo da participação conjunta nos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang.

O presidente americano desejou a Moon e ao povo coreano que os PyeongChang 2018 seja um sucesso, mas deixou clara sua preocupação com o regime norte-coreano.

“Os dois líderes conversaram sobre a importância de melhorar a situação dos direitos humanos na Coreia do Norte e destacaram o compromisso de trabalhar lado a lado neste tema”, indicou a Casa Branca em comunicado sobre a ligação.

Trump deve receber hoje desertores norte-coreanos. Na última terça-feira, no discurso sobre o Estado da União, o presidente americano prestou homenagem a um deles, Ji Seong-ho, que deixou o país com a família para fugir da fome.

Desde que chegou ao poder há um ano, Trump manteve um discurso firme contra a Coreia do Norte por causa do programa nuclear e de mísseis desenvolvido no regime de Kim Jong-un. Mas, na terça-feira, destacou também as violações de direitos humanos no país, em uma aparente mudança de foco na estratégia de pressionar Pyongyang.

Trump também falou sobre a Coreia do Norte com o primeiro-ministro do Japão, agradecendo Abe pelos “esforços em manter a pressão internacional” sobre o país.

O presidente americano elogiou os recentes esforços japoneses de reprimir as tentativas norte-coreanas de fugir das sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU.

“Ambos os líderes se mostraram de acordo com a necessidade de intensificar a campanha internacional de pressão máxima para desnuclearizar a Coreia do Norte”, afirmou a Casa Branca em nota.

Trump e Abe também conversaram sobre a “pendente recolocação da base militar americana em Okinawa” e sobre “como fortalecer as capacidades de defesa do Japão, incluindo um sistema expandido de defesa de mísseis”, disse o comunicado.

Na conversa com Moon, Trump insistiu na necessidade de avançar na atual renegociação de um tratado de livre comércio bilateral, que, segundo o presidente americano, foi a principal razão para o déficit comercial de US$ 27,5 bilhões do país com os sul-coreanos.

“O presidente Trump reiterou o compromisso para enfrentar o desequilíbrio comercial entre os dois países”, disse a Casa Branca.