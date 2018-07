Trump e Melania são recebidos por May com baile de gala no Reino Unido

Londres – O presidente Donald Trump e a primeira-dama americana, Melania Trump, participam nesta quinta-feira, 12, de uma festa de gala no Palácio de Blenheim, na Inglaterra, onde serão acompanhados pela primeira-ministra britânica, Theresa May.

O jantar marca a recepção oficial de Trump no Reino Unido. Esta é sua primeira visita ao país desde que foi eleito.

Antes da cerimônia, Trump, Melania e May posaram para fotos do lado de fora do Palácio. Trump usava um smoking e Melania, um vestido amarelo.

O Palácio de Blenheim é o local de nascimento de Winston Churchill, por quem Trump já expressou admiração.

O presidente americano retornou um busto do britânico ao Salão Oval da Casa Branca logo após ser empossado. Além disso, exibiu o filme “A Hora Mais Escura”, em sinal de sua afinidade com o líder.

Na sexta-feira, o presidente Trump terá um encontro com a rainha Elizabeth II no castelo de Windsor.