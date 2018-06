Trump é acusado de receber pagamentos ilegais de estrangeiros

O estado de Maryland e a cidade de Washington acusaram nesta segunda-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de receber pagamentos ilegais de funcionários estrangeiros através do uso de seu hotel na capital dos EUA.

Estes recebimentos são totalmente ilegais porque Trump não oferece nada em troca, contestou um advogado do presidente.

Na Constituição americana existe uma “cláusula de retribuições” que proíbe qualquer funcionário público de “aceitar presentes, retribuições, funções ou títulos de qualquer tipo, seja de rei, príncipe ou estado estrangeiro”, sem o aval do Congresso.

A acusação, apresentada a um tribunal federal de Washington, aponta conflito de interesses e que como presidente Trump não manteve a distância suficiente de seu grupo econômico.

Quando assumiu o poder, em janeiro de 2017, Trump entregou a seus filhos a gestão de seus negócios, mas conservou sua parte na Trump Organization.

Muitas delegações estrangeiras que visitam Washington se hospedam no International Hotel, do grupo Trump, situado próximo à Casa Branca, denunciam o procurador-geral de Washington, Karl Racine, e seu colega do estado de Maryland, Brian Frosh.