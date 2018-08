Trump duvida da inteligência de LeBron James no Twitter

Washington – Antes de seu comício em Ohio, neste sábado, o presidente norte-americano Donald Trump lançou um forte ataque contra o filho favorito do Estado, criticando o jogador de basquete LeBron James em uma postagem no Twitter na noite de ontem que ridicularizava a inteligência de um dos mais proeminentes atletas do país.

Trump criticou James após, aparentemente, ter assistido a uma entrevista concedida pelo astro da NBA no início da semana com o âncora da CNN, Don Lemon, na qual James chamou Trump de “divisivo”.

Embora James seja um crítico de Trump há tempos, chamando o presidente de “bobão” em um tuíte em 2017, a mensagem de sexta-feira foi o primeiro ataque de Trump ao jogador, que recentemente abriu uma escola para crianças carentes em sua cidade natal, Akron, no Estado de Ohio.

“LeBron James acabou de ser entrevistado pelo homem mais burro da televisão, Don Lemon”, Trump postou. “Ele fez LeBron parecer inteligente, o que não é fácil de fazer”, escreveu o mandatário norte-americano. Ele ainda aproveitou para dar sua opinião no crescente debate sobre quem é o maior jogador da NBA de todos os tempos, James ou Michael Jordan, escrevendo “Eu gosto de Mike!”.

Vários atletas profissionais foram às mídias sociais em defesa do craque recém-contratado pelo Los Angeles Lakers.

O jogador da NBA Karl-Anthony Towns tuitou: “Deixe-me ver se entendi: Flint, em Michigan, ainda tem água suja, mas você está preocupado com uma entrevista sobre um homem fazendo bem pela educação e gerações de crianças em sua cidade?”

Shannon Sharpe, membro do Hall da Fama do futebol americano, escreveu no sábado: “Deveria estar abaixo da dignidade de um POTUS [presidente dos Estados Unidos] fazer ataques racistas contra D. Lemon e Lebron James.” Fonte: Associated Press.