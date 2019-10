Trump diz que ser presidente lhe custou de US$ 2 bilhões a US$ 5 bilhões

Washington — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que ser presidente lhe custou entre 2 bilhões e 5 bilhões de dólares que ele teria conseguido se continuasse administrando seus negócios em vez de entrar na política.

No entanto, ele afirmou a repórteres: “Se eu tivesse que fazer de novo, faria em um instante, porque quem se importa, se você pode pagar, que diferença isso faz?”

Não há evidências de que Trump tenha perdido bilhões desde que se tornou presidente. Seu patrimônio líquido de 3,1 bilhões de dólares permaneceu inalterado em relação ao ano passado, informou a revista Forbes em março.

Depois que Trump fez uma afirmação semelhante em agosto, a Forbes escreveu “Trump não está perdendo 3 bilhões a 5 bilhões de dólares. Sua renda não chega perto de 3 bilhões de dólares”.

Embora a fortuna pessoal de Trump tenha se mantido estável durante o ano passado, ele subiu na lista da Forbes das pessoas mais ricas do mundo, já que dezenas de outros colegas magnatas sofreram reveses financeiros, enquanto as propriedades imobiliárias do presidente dos EUA mantinham seu valor melhor.

Ao contrário de outros presidentes recentes dos EUA, Trump se recusou a liberar suas declarações de imposto de renda e lutou contra o Congresso e os tribunais para manter suas finanças em sigilo.