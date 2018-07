Trump diz que reunião com Putin foi “um bom começo para todos”

Helsinque – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, qualificou de “um bom começo para todos” a reunião que manteve durante mais de duas horas em Helsinque com seu colega russo, Vladimir Putin, nesta segunda-feira

“Acredito que foi um bom princípio. É um começo muito, muito bom para todos”, disse Trump aos jornalistas no início de um almoço de trabalho, no qual participam também ministros e assessores das duas delegações.

A conversa entre os dois governantes, que estavam acompanhados unicamente de seus intérpretes, durou duas horas e dez minutos, ou seja, 40 minutos mais do que o previsto, informou a imprensa russa.

Depois, Trump e Putin se dirigiram para um almoço de trabalho com alguns de seus principais ministros e assessores, entre eles seus respectivos titulares de Relações Exteriores, Mike Pompeo e Serguei Lavrov.

Putin não fez declarações à imprensa ao começo do almoço, embora no início da reunião a sós com Trump tinha pedido que falasse dos “pontos de tensão no mundo” sobre os quais as duas potências têm posturas diferentes.

Trump previu que desenvolveria uma relação “extraordinária” com Putin, porque ao seu julgamento “o mundo quer” que ambos tenham uma boa relação.

Os dois governantes devem oferecer uma entrevista coletiva conjunta antes encerrar a primeira cúpula formal.