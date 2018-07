Trump diz que relação com Reino Unido é muito forte

Londres – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que a relação do seu país com o Reino Unido é “muito, muito forte”, no início da reunião com a primeira-ministra britânica, Theresa May, em sua residência oficial de Chequers, a cerca de 65 quilômetros de Londres.

Em breve pronunciamento conjunto antes de começar sua reunião, Trump disse para a imprensa que “provavelmente” os dois líderes nunca tiveram “uma relação melhor” que no jantar de gala que ela lhe ofereceu ontem à noite na mansão inglesa de Blenheim, no começo da sua primeira visita oficial a este país.

Por sua vez, May disse que ambos abordarão “as oportunidades reais” que existem para estreitar a relação comercial depois que o Reino Unido sair da União Europeia (UE) em 2019, assim como “a relação especial bilateral e assuntos de política externa e segurança”.

Depois de um lanche, está previsto que os dois deem uma entrevista coletiva às 9h45 (horário de Brasília), na qual se espera que o presidente americano se refira à sua polêmica entrevista a “The Sun”, onde se mostrou crítico a sua anfitriã.

Trump disse ao jornal que a estratégia de May para um “brexit” ou saída da UE relativamente suave, com um mercado comum de bens, seguramente “matará” toda possibilidade de um acordo comercial com os EUA, pois nessas circunstâncias Washington teria que negociar com Bruxelas.

Trump também afirmou que ele lhe tinha ensinado como negociar, mas ela “não o tinha escutado”, ao mesmo tempo expressando suas simpatias pelo já ex-ministro de Exteriores Boris Johnson, rival da primeira-ministra.

Depois da reunião em Chequers, Trump e Melania irão ao castelo de Windsor, a cerca de 40 quilômetros de Londres, onde esta tarde tomará chá com a rainha Elizabeth II, antes de partir em visita particular para a Escócia.