Trump diz que porte de armas nunca estará em risco enquanto for presidente

Austin – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que a Segunda Emenda da Constituição, que protege o direito a portar armas, “nunca estará em risco” enquanto ele for presidente, ao elogiar os integrantes da Associação Nacional do Rifle (NRA) como “verdadeiros patriotas”.

“Os seus direitos da Segunda Emenda estão sob assédio, mas nunca, jamais estarão em risco enquanto eu for seu presidente”, assegurou Trump em seu discurso na convenção anual da NRA, realizada em Dallas (Texas).

O presidente também agradeceu “aos verdadeiros patriotas americanos da NRA que defendem nossos direitos, nossa liberdade, e nossa grande bandeira dos EUA”.

Ao comentar o último tiroteio em massa em uma escola, o ocorrido em Parkland (Flórida) em fevereiro e no qual morreram 17 pessoas, Trump insistiu na sua proposta de permitir que ” professores com grande formação possam levar armas escondidas” no trabalho.

“Eles (os professores) amam seus estudantes. E não vão deixar que ninguém machuque seus estudantes. Mas você tem que lhes dar uma oportunidade (de responder)”, ressaltou Trump perante os aplausos dos milhares de presentes no principal evento do grupo de pressão pro-armas dos EUA.

Além disso, reiterou que declarar as escolas “espaços livres de armas” poderia atrair possíveis pessoas desequilibradas.

O tiroteio de Parkland gerou uma onda de protestos maciços em todo o país, liderados pelos estudantes, para forçar um controle mais estrito no país.

Embora em princípio Trump tenha se mostrado aberto a restringir o acesso a determinadas armas e dispositivos, finalmente se limitou a assinar uma proposta que reforça a segurança nas escolas do país, iniciativa apoiada pela própria NRA.