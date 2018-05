Trump diz que pode precisar se reunir com Kim mais de uma vez

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que pode precisar de mais de uma reunião para selar um acordo de desnuclearização com a Coreia do Norte e que gostaria que Pyongyang desmantele seu programa de armas nucleares o mais rápido possível sob qualquer acordo.

Trump, em uma breve entrevista à Reuters a bordo do avião presidencial Air Force One, durante viagem ao Texas para eventos de arrecadação de fundos para o partido Republicano, disse que ainda espera realizar o encontro com o líder norte-coreano Kim Jong Un em 12 de junho em Cingapura.

O presidente norte-americano disse que provavelmente será visitado pelo enviado norte-coreano Kim Yong Chol na sexta-feira na Casa Branca, após a autoridade concluir reuniões com o Secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, em Nova York. A autoridade norte-coreana está levando uma carta de Trump para Kim Jong Un.