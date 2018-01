Trump diz que pode derrotar Oprah em uma disputa presidencial

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que poderia derrotar a magnata da mídia Oprah Winfrey em uma disputa presidencial, mas disse não pensar que a atriz e apresentadora de talk show vá concorrer.

Em entrevista a repórteres durante uma reunião bipartidária com parlamentares na Casa Branca, Trump disse gostar de Oprah, cujo discurso forte na premiação do Globo de Ouro no domingo gerou especulação de que irá concorrer à Presidência como democrata em 2020.

Na reunião com parlamentares, o republicano Trump reiterou suas demandas por reforma imigratória, afirmando que qualquer projeto de lei que trate de jovens imigrantes levados ilegalmente aos Estados Unidos também deve providenciar um muro na fronteira.

Trump disse querer uma solução bipartidária e acredita que ambos os lados irão negociar de boa-fé sobre o tema.