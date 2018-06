A BORDO DO AIR FORCE ONE – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que planeja anunciar seu indicado para uma vaga na Suprema Corte dos Estados Unidos em 9 de julho e que ele tem cinco finalistas, incluindo duas mulheres.

Falando a repórteres a bordo do Air Force One a caminho de seu clube privado de golpe em Nova Jersey de Washington, Trump disse que ele pode entrevistar dois concorrentes à indicação neste fim de semana em New Jersey.