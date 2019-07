Trump diz que operações contra imigrantes ocorrerão “muito em breve”

São Paulo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta-feira (5), que rodadas de deportação em massa devem começar “muito em breve”, e ativistas norte-americanos em defesa dos imigrantes prometeram que suas comunidades estarão “prontas” quando os agentes de imigração aparecerem.

Trump, que fez de sua posição dura em relação à imigração um ponto central de seu governo e de sua campanha à reeleição em 2020, adiou a operação no mês passado após a data de realização ter sido vazada, mas na última segunda disse que as diligências ocorreriam após o feriado de 4 de julho.

“Eles vão começar muito em breve, mas eu não as chamo batidas, estamos removendo pessoas, todas essas pessoas que vieram ilegalmente ao longo dos anos”, disse ele a jornalistas na Casa Branca, na sexta.

A agência de imigração dos EUA disse no mês passado que as operações teriam como alvo imigrantes sem documentos recém-chegados, numa tentativa de desencorajar a alta no número de famílias da América Central que se acumulam na fronteira sudoeste do país.

O órgão disse em um comunicado que seu foco é prender pessoas com histórico criminal, mas que qualquer imigrante que esteja em desacordo com as leis dos EUA pode ser preso.