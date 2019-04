Trump diz que não quer que governo lidere implantação de rede 5G

Washinton — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que não quer que o governo lidere os esforços para implantar a próxima geração de redes sem fio 5G.

“Nos Estados Unidos, nossa abordagem é liderada e guiada pelo setor privado. O governo não precisa gastar muito dinheiro”, disse Trump em um evento da Casa Branca sobre a implantação do 5G.

“Como você provavelmente já ouviu falar, tivemos outra alternativa de fazer isso, que seria através do investimento do governo e da liderança do governo. Não queremos fazer isso porque não será tão bom, nem tão rápido”, disse ele.