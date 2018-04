Trump diz que não haverá mais acordo para ajudar jovens imigrantes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo que não haverá mais acordo para ajudar os chamados “dreamers” – jovens imigrantes levados ilegalmente ao território americano quando ainda eram crianças. Em publicação no Twitter, Trump também ameaçou deixar o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) se o México não fizer mais para impedir que mexicanos cruzem a fronteira com os EUA.

“Não haverá mais acordo para o Daca!”, publicou Trump no Twitter, uma hora depois de desejar “Feliz Páscoa!” a seus seguidores. Daca é o nome do programa do ex-presidente Barack Obama que protege de deportação jovens imigrantes levados ao país quando eram crianças. Trump anunciou no ano passado que acabaria com o programa, mas deu prazo de seis meses para que o Congresso chegasse a uma solução legislativa para o assunto. Não houve um acordo até agora, e Trump culpa os democratas por isso.

“Muitas pessoas estão vindo para o país porque querem tirar proveito do Daca”, acrescentou Trump. Ainda não está claro o que ele quis dizer com a afirmação. O programa concede vistos de trabalho para aqueles jovens imigrantes, mas o Departamento de Segurança Interna dos EUA não está emitindo novos vistos, embora os existentes possam ser renovados. Aqueles que quisessem participar do Daca tinham um período para se inscrever, e o programa não está mais aberto a novos participantes.

Alguns republicanos criticaram o tom das mensagens de Trump. “Um verdadeiro líder mantém e oferece esperança, não tira a esperança de crianças inocentes que consideram a América seu lar. Lembre-se, hoje é domingo de Páscoa”, publicou também no Twitter o governador de Ohio, John Kasich, que disputou com Trump a nomeação do Partido Republicano para as eleições presidenciais de 2016.

Trump disse também que o México precisa impedir o fluxo de drogas e pessoas para os EUA, e ameaçou acabar com o Nafta. EUA, Canadá e México estão renegociando o tratado após a insistência de Trump, que considera o acordo comercial ruim para os EUA.

Durante a campanha presidencial de 2016, Trump prometeu construir um muro na fronteira com o México para impedir a entrada de imigrantes ilegais e drogas, mas o Congresso vem agindo mais lentamente do que o presidente gostaria na liberação de verbas para o início da construção. Trump também reclamou no Twitter que agentes que patrulham a fronteira não podem realizar seu trabalho de forma apropriada por causa de “ridículas leis liberais (de democratas)”. Essas leis permitem que imigrantes ilegais apreendidos que não cometeram delitos sejam soltos. O presidente publicou que a situação está ficando mais perigosa e que “caravanas” estão chegando.

As publicações de Trump foram feitas após o programa “Fox & Friends”, da Fox News, dizer que um grupo de 1.200 imigrantes, a maioria de Honduras, estava indo para os EUA. A chamada da Fox dizia: “Caravana de imigrantes ilegais segue para os EUA”. O presidente costuma assistir ao programa pela manhã. Fonte: Associated Press.