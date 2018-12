Trump diz que México paga “indiretamente” pelo muro através do T-MEC

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quarta-feira que o México está pagando “indiretamente” pelo muro na fronteira entre ambos os países através do acordo comercial conhecido como T-MEC, que substitui o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta).

“O México está pagando (indiretamente) pelo muro através do novo T-MEC, o substituto do Nafta. Muito mais dinheiro chegará aos EUA. O Exército americano construirá um muro devido aos tremendos perigos na fronteira, incluindo as entradas de drogas e dos delinquentes em grande escala”, afirmou o governante pelo Twitter.

Trump está focado em uma campanha para fazer com que o Congresso aprove os US$ 5 bilhões que solicitou para construir o muro na fronteira com o México.

O Congresso deve aprovar antes da meia-noite de sexta-feira um orçamento para manter aberto o governo federal. Na semana passada, Trump disse que ficaria “orgulhoso” por paralisar o governo caso não consiga recursos para a barreira.

A Casa Branca garantiu na terça-feira que quer evitar um fechamento do governo e antecipou que buscará outras formas de financiar o muro.

A construção do muro ao longo de mais de 3 mil quilômetros de fronteira foi a principal promessa de Trump durante a campanha eleitoral de 2016, mas após chegar à Casa Branca o Congresso só aprovou verbas para pequenos trechos. EFE