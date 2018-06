Trump diz que investigação de Mueller está “desacreditada” e é partidária

Washington- O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que a investigação realizada pelo procurador-especial Robert Mueller sobre a suposta colaboração de sua campanha eleitoral com a Rússia em 2016 está “totalmente desacreditada” e parece “ser muito partidária”.

“A investigação está totalmente desacreditada”, disse o líder aos jornalistas na Casa Branca ao comentar o recente relatório do Departamento de Justiça sobre a atuação do FBI no caso dos e-mails da candidata democrata Hillary Clinton e no início das investigações sobre a trama russa.

Trump ressaltou que o “problema” da investigação de Mueller é que mostra “conflitos de interesse” e parece ser “muito partidária”, mas se mostrou aberto a “falar” com o procurador-geral.

Mueller está há meses negociando com os advogados de Trump para interrogar o chefe de Estado, mas por enquanto não houve um acordo.

De fato, o próprio líder chegou a colocar a inesperada opção de perdoar a si mesmo caso fosse acusado, algo que gerou enorme polêmica e foi rejeitado como factível pelo próprio chefe de sua equipe de advogados, Rudy Giuliani.

Mueller ocupa desde maio de 2017 o cargo de procurador-especial e é responsável investigar a ingerência russa e a suposta coordenação entre Moscou e a campanha presidencial de Trump para prejudicar sua rival democrata, Hillary Clinton.