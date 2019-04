Trump: Cain pediu para não ser indicado para diretoria do Fed

Washington — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que o empresário Herman Cain retirou seu nome da lista a ser considerada para ocupar um assento na diretoria do Federal Reserve.

“Meu amigo Herman Cain, um homem verdadeiramente incrível, me pediu para não indicá-lo para um assento na diretoria do Federal Reserve. Eu vou respeitar seus desejos. Herman é um grande norte-americano que ama verdadeiramente nosso país!”, disse Trump em uma postagem no Twitter.

Quatro senadores republicanos dos EUA expressaram oposição a Cain nas últimas semanas, provavelmente o suficiente para negar a Cain o apoio necessário para ser confirmado no cargo.

Economistas e críticos expressaram preocupação com pessoas próximas ao republicano Trump atuando no banco central, que é tradicionalmente apartidário.

Mas Cain havia prometido lutar em várias entrevistas, dizendo que não estava claro que a visão dos quatro senadores republicanos que expressaram preocupação sobre sua indicação não pudesse ser mudada.

Ele também disse que estava sob ataque por ser conservador. Cain não respondeu imediatamente a um pedido de comentário nesta segunda-feira.