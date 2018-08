Trump diz que grande acordo comercial com México pode acontecer em breve

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que um “grande acordo comercial com o México pode acontecer em breve”, enquanto os negociadores dos dois países continuam suas conversas para renegociar o Tratado de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês), que reúne os dois países mais o Canadá.

“Nossa relação com o México está ficando mais próxima a cada hora que passa. (Há) algumas pessoas realmente boas tanto dentro do novo governo como do velho, e todos estão trabalhando estreitamente juntos… Um grande Acordo Comercial com o México pode acontecer em breve!”, tuitou Trump.

O presidente americano fez essa postagem pouco antes de o secretário de Economia do México, Ildefonso Guajardo, retomar suas conversas com o escritório do Representante de Comércio Exterior dos EUA, Robert Lighthizer, para conseguir um acordo de princípios entre as duas nações, com a ideia de que o Canadá se junte depois à negociação.