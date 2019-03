Trump diz que ganhará eleição em 2020 e com margem maior que a de 2016

São Paulo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse durante pronunciamento na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC, na sigla em inglês), reunião anual do Partido Republicano, que ele vai ganhar a reeleição em 2020 e por uma margem maior do que a sua vitória em 2016.

Por diversas vezes ele zombou dos democratas por sua estrutura para combater a mudança climática e chamou os deputados da Câmara que pressionam para expandir suas investigações contra ele de “doentes”.

Durante seu discurso, Trump elogiou o movimento conservador, dizendo: ” Nosso movimento e nosso futuro no país é ilimitado”. Quando fez sua previsão de um segundo mandato, a multidão respondeu com cânticos de “U S A , U S A”.

Trump mirou no “Novo acordo verde” dos democratas, uma proposta política lançada por alguns democratas liberais no Congresso e apoiada por vários candidatos presidenciais do partido em 2020.

“Eu acho que o ‘novo acordo verde’ é um tanto quanto exagerado. Eu acho que é realmente algo que eles deveriam promover. Eles devem trabalhar duro com isso. Sem planos, sem energia. Quando o vento para de soprar é o fim da energia. Vamos nos apressar. Querida, o vento está soprando hoje?”, disse.

O plano democrata pede uma queda drástica nas emissões de gases de efeito estufa causadas pelos combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural.