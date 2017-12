Trump diz que “foi flexível” com a China nas questões comerciais

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que “foi flexível” com a China nas questões comerciais e disse que não está feliz que os chineses permitiram que embarques de petróleo fossem enviados para a Coreia do Norte.

“Eu fui flexível com a China porque a única coisa mais importante para mim que o comércio é a guerra”, disse Trump em entrevista ao The New York Times.

Na quinta-feira, Trump disse no Twitter que a China foi “flagrada” permitindo que petróleo fosse enviado à Coreia do Norte e afirmou que tais medidas vão impedir “uma solução amigável” para a crise sobre o programa nuclear de Pyongyang.

“Estou muito decepcionado com o fato de a China permitir que petróleo fosse enviado à Coreia do Norte. Nunca haverá uma solução amigável para o problema da Coreia do Norte se isso continuar a acontecer”, escreveu Trump.

Em entrevista ao New York Times, Trump atrelou explicitamente a política comercial do seu governo com a China à aparente cooperação entre os países para a resolução da crise nuclear da Coreia do Norte.

“Quando eu fiz campanha, fui muito duro com a China em termos de comércio. No ano passado, nós tivemos um déficit comercial de 350 bilhões de dólares com a China, no mínimo. Isso não inclui o roubo de propriedade intelectual, que soma mais 300 bilhões de dólares”, disse Trump, de acordo com uma transcrição da entrevista.

“Se eles estão me ajudando com a Coreia do Norte, eu posso olhar o comércio um pouco diferente, pelo menos por um tempo. E é isso que eu tenho feito. Mas quando o petróleo está sendo enviado, eu não estou feliz com isso.”