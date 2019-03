PALM BEACH, Estados Unidos – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que forças apoiadas por seu país expulsaram o grupo militante Estado Islâmico de seu último reduto na Síria.

“Aqui está o Isis no dia da eleição. E aqui está o Isis agora”, disse Trump, usando a sigla do grupo ao mostrar um mapa do tipo “antes e depois” aos repórteres, no qual a porção “antes” está cheia de pontos vermelhos e a “depois” está vazia.

“Vocês podem ficar com o mapa, gente. Parabéns”, disse ele. “Acho que estava na hora.”

O presidente já havia mostrado antes um mapa ilustrando a diminuição do Estado Islâmico.

Nas últimas semanas, Trump já disse várias vezes que o grupo não ocupava mais nenhum território –mas autoridades dos EUA disseram à Reuters que os combates entre forças apoiadas por Washington e militantes do Estado Islâmico ainda ocorriam na noite de quinta-feira no último território ainda dominado pela facção.

Na manhã desta sexta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, disse aos repórteres que o Estado Islâmico não ocupa mais nenhum território na Síria e que o secretário de Defesa interino, Patrick Shanahan, informou o presidente sobre esse marco enquanto este viajava para a Flórida no Força Aérea Um.

As Forças Democráticas Sírias (FDS) combateram militantes do Estado Islâmico entrincheirados na área de Baghouz de madrugada, auxiliados por ataques aéreos da coalizão encabeçada pelos EUA, disseram as próprias FDS, visando acabar com os últimos bastiões de resistência jihadista.