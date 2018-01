Trump diz que EI foi expulso de quase 100% da Síria e do Iraque

Donald Trump assegurou nesta sexta-feira (26) que a coalizão liderada pelos Estados Unidos na Síria e no Iraque conseguiu expulsar quase 100% dos extremistas do grupo Estado Islâmico (EI).

“A coalizão para derrotar o ISIS (EI) retomou quase 100% do território que estava nas mãos desses assassinos no Iraque e na Síria”, disse Trump em um discurso durante o Fórum Econômico Mundial (WEF) de Davos.

“Ainda precisamos lutar e trabalhar para consolidar nossas conquistas”, acrescentou.

No últimos meses, o EI sofreu importantes derrotas em Iraque e Síria.

Na terça-feira, a coalizão liderada pelos Estados Unidos assegurou que havia eliminado 150 membros do EI em uma operação no vale do Eufrates, na Síria, onde alguns seguem entrincheirados.

A coalizão também indicou que as Forças Democráticas Sírias (FDS), uma aliança de combatentes curdos e árabes que luta contra os extremistas, participaram dos combates.