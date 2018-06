Trump diz que Coreia do Norte “não é mais uma ameaça nuclear”

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao retornar aos Estados Unidos nesta quarta-feira depois de seu encontro histórico com o líder norte-coreano Kim Jong Un, disse que a Coreia do Norte não é mais uma ameaça nuclear.

“Todos agora podem sentir-se muito mais seguros do que quando eu assumi. Não existe mais uma ameaça nuclear por parte da Coreia do Norte. Me reunir com Kim Jong Un foi uma experiência interessante e muito positiva. A Coreia do Norte tem um grande potencial para o futuro!”, escreveu Trump no Twitter.

Ele acrescentou que a Coreia do Norte não é mais “o maior e mais perigoso problema” dos Estados Unidos.