Trump diz que considera quarentena do estado de Nova York

O presidente Donald Trump disse nesta sábado que cogita colocar o estado de Nova York – o mais atingido nos Estados Unidos pela pandemia de coronavírus – em quarentena, mas foi vago sobre exatamente o que ele quis dizer com isso.

“Gostaríamos de ver NY em quarentena por ser ponto de acesso – Nova York, Nova Jersey, talvez um ou dois outros lugares, certas partes de Connecticut em quarentena”, disse Trump ao deixar a Casa Branca.

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, que conversou com Trump neste sábado, disse que o assunto não foi tratado na discussão.

“Eu nem sei o que isso significa”, disse Cuomo em uma entrevista coletiva.

“Não sei como isso pode ser legalmente aplicável. E do ponto de vista médico, não sei o que se pode fazer”, disse Cuomo. “Mas posso lhe dizer que não gosto do tom. Não entendo o que é, mas não gosto do tom”, disse o governador.