Trump diz que China aprova sua estratégia com Coreia do Norte

Washington – O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a China está feliz por ele estar buscando um solução diplomática para a crise norte-coreana, em vez de seguir com as ameaças.

Trump falou com o presidente chinês Xi Jinping na sexta-feira, depois de ter anunciado que estava disposto a encontrar o líder norte-coreano Kim Jong Un. O presidente norte-americano escreveu em sua conta no Twitter que ele e Xi falaram sobre a decisão de aceitar o encontro e que Xi “aprecia que os EUA estão trabalhando para resolver o problema diplomaticamente, em vez de ir com a alternativa ameaçadora”.

No passado, Trump ameaçou a Coreia do Norte com “fogo e fúria como o mundo nunca sentiu”.

Trump também disse que a China “continua a ser útil”. Anteriormente, elerepetidamente exortou o país asiático a fazer mais para pressionar a Coreia do Norte a abandonar seu programa nuclear.

