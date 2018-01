Trump diz estar disposto a conversar com Kim Jong-un

Washington, 6 ene (EFE).- O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse estar aberto a conversar com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e espera que as duas Coreias dialoguem depois do início dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang.

Perguntado neste sábado por que estaria disposto a falar ao telefone com o governante norte-coreano, Trump afirmou que ele sempre acredita no “falar”.

“A nossa postura, você sabe qual é. Nós somos muito firmes, mas eu estaria… sim, eu faria isso (falar com Kim Jong-un). Não há problema com isso”, indicou ele em coletiva de imprensa em Camp David, no estado de Maryland.

Questionado se isso significaria que não existem pré-requisitos para que os dois se sentem para negociar, Trump quis deixar claro: “Não foi isso que eu disse”.

“Olha, agora mesmo estão falando sobre os Jogos Olímpicos. É um começo. É um grande começo. Se eu não estivesse envolvido, eles não estariam falando sobre a Olimpíada”, defendeu o presidente, que de novo atribuiu a si mesmo os créditos do diálogo entre as duas Coreias.

“(Kim-Jong-un) sabe que eu não estou brincando. Não estou brincando nem um pouco. Nem sequer 1%. Ele sabe isso”, destacou.

Trump disse ainda que espera que a Coreia do Norte se envolva nos Jogos e que o diálogo continue após a competição. Na sua mensagem de Ano Novo, o líder norte-coreano manifestou o desejo de participar dos Jogos de Inverno que acontecerão no condado sul-coreano de Pyeongchang, de 9 a 25 de fevereiro.

Hoje, representantes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte tiveram as primeiras conversas para preparar a reunião de alto nível da próxima terça, a primeira entre ambos os países em mais de dois anos.

A Coreia do Norte aceitou ontem se reunir com autoridades da Coreia do Sul, no dia 9, para tratar da possível participação de atletas norte-coreanos nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang e falar de uma melhoria dos laços em termos gerais, de acordo com informações do governo sul-coreano. EFE