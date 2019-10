Trump diz que conflito entre Turquia e Síria não é problema dos EUA

Washington — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que o país que lidera não tem relação com a ofensiva militar que o governo da Turquia empreende contra milícias curdo sírias.

“Se a Turquia entra na Síria, isso é entre Turquia e Síria. Não é nosso problema”, disse o chefe de Estado, em entrevista coletiva concedida na Casa Branca, onde recebeu o presidente da Itália, Sergio Matarella.

Curiosamente, Trump deu as declarações pouco antes da chegada do vice-presidente, Mike Pence, e do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, ao território turco, onde se reunirão com o presidente Recep Tayyp Erdogan, para tentar buscar o cessar-fogo.