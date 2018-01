Trump diz à oposição que sem muro, não haverá reforma migratória

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu na terça-feira aos democratas, cujo líder no Senado, Chuck Schumer, chamado de “chorão”, que se não apoiarem as dotações orçamentais para construção do muro com o México, os republicanos não aprovarão a reforma de imigração para os “sonhadores”.

“O ‘chorão’ Chuck Schumer entende perfeitamente, especialmente após sua humilhante derrota, que se não há muro, não há DACA (sonhadores)”, disse Trump, em uma mensagem publicada no Twitter.

Trump referiu-se a negociação sobre os orçamentos que republicanos e democratas iniciaram após a reabertura, na segunda-feira, do governo após uma paralisação de três dias por falta de fundos.

Enquanto os democratas exigem a regularização de 800 mil jovens indocumentados conhecidos como “sonhadores”, Donald Trump e os republicanos pedem em troca o financiamento para o muro na fronteira.

As duas partes foram convocadas para negociar até o dia 8 de fevereiro, data em que o governo voltará a ficar sem fundos e pode enfrentar uma nova paralisação se não houver um acordo.