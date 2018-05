Trump ditou atestado sobre sua saúde, diz seu antigo médico

Quando Donald Trump era candidato à Presidência, ditou uma carta de seu médico pessoal para divulgar seu aparentemente excelente estado de saúde, um texto que esse profissional agora diz ter sido feito pelo próprio presidente.

Em uma entrevista à CNN na terça-feira, o doutor nova-iorquino Harold Bornstein assegurou que Trump “me ditou toda essa carta. Eu não escrevi essa carta”.

Em dezembro de 2015, a campanha do agora presidente divulgou o seguinte atestado: “Se eleito, o sr. Trump, posso atestar de forma inequívoca, será o indivíduo mais saudável já eleito para a Presidência”.

Meses depois, o médico disse ter escrito a carta às pressas, enquanto o carro de Trump o esperava.

Os novos comentários de Bornstein surgem no momento em que o médico está de novo no centro da polêmica, depois de relatar à rede NBC que seguranças foram a seu escritório no ano passado e apreenderam os registros médicos do presidente.

“Devem ter ficado aqui entre 25 e 30 minutos. Fizeram um enorme caos”, declarou Bornstein à NBC, afirmando que o incidente o fez se sentir “violado, assustado e triste”.

Bornstein disse que foi roubada a cópia original e única da ficha de Trump, incluindo exames de laboratório.

Já a porta-voz da Casa Branca disse hoje que o ocorrido foi parte de “um procedimento normal”.