Trump discutiu resposta sobre Khashoggi com presidente turco

PARIS (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, discutiram como responder ao assassinato no mês passado do dissidente saudita Jamal Khashoggi, afirmou neste domingo uma autoridade da Casa Branca.

A conversa aconteceu durante um jantar no sábado com os chefes de Estado reunidos em Paris para marcar o centenário do Armistíscio da Primeira Guerra Mundial.

Khashoggi, crítico do governo saudita e de seu governante de fato, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, foi assassinado no consulado saudita em Istambul por uma equipe enviada de Riad. Autoridades sauditas reconheceram que o assassinato foi premeditado, mas o corpo dele nunca foi encontrado.

Erdogan revelou no sábado que gravações de áudio do assassinato foram dadas aos governos dos EUA, França, Alemanha e Reino Unido, acrescentando que a operação foi ordenada nos “níveis mais altos” do governo saudita.