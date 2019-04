Trump discute possibilidade de uma nova reunião com Kim Jong-un

Washington — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que ele e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, vão discutir sobre a Coreia do Norte durante um encontro na Casa Branca nesta quinta-feira, incluindo a possibilidade de futuras reuniões com o líder norte-coreano, Kim Jong Un.

Trump afirmou que bons frutos resultaram das negociações com a Coreia do Norte, apesar de Washington não conseguir o que queria das reuniões com Kim. Trump disse que grandes progressos foram feitos e que pôde conhecer e respeitar o líder norte-coreano.

Moon estava em Washington para conversas que esperava que ajudassem a colocar a desnuclearização da Coreia do Norte de volta aos trilhos, após uma reunião frustrada entre os líderes dos EUA e da Coreia do Norte em fevereiro.

Antes de sua viagem, os assessores de Moon enfatizaram a necessidade de retomar as negociações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte o mais rápido possível, depois do colapso em uma cúpula entre Trump e Kim, em Hanói, no dia 28 de fevereiro.

Trump estendeu esses pedidos a Kim em declarações feitas ao lado de Moon, enquanto o presidente sul-coreano disse a Trump que houve uma dramática reviravolta na situação da península coreana após o primeiro encontro entre Trump e Kim.

Moon disse acreditar que a diplomacia de Trump conduziu a uma redução na tensão militar e crê que os problemas podem ser resolvidos por meio do diálogo.