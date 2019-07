Trump discursa diante de selo presidencial americano adulterado

Uma águia com duas cabeças em vez de uma e tacos de golfe no lugar das flechas: o selo presidencial dos Estados Unidos foi exibido numa versão diferente da oficial durante um discurso de Donald Trump nesta semana.

A imagem da águia bicéfala, similar a do brasão da Rússia, com os tacos de golfe em uma das garras apareceram no que deveria ser o selo presidencial projetado numa tela branca durante um pronunciamento de Trump na terça-feira para estudantes do grupo conservador sem fins lucrativos Turning Point USA.

A alteração só foi descoberta nesta quinta-feira após a públicação de um artigo no jornal The Washington Post.

As modificações em relação ao original poderiam se referir aos polêmicos laços de Trump com a Rússia, assim como sua paixão pelo golfe.

Segundo o Post, nem o Turning Point USA nem a Casa Branca souberam explicar de onde saiu a alteração, que pode ter sido uma piada deliberada ou simplesmente o uso não intencional de um selo falso comercializado pelo site web anti-Trump OneTermDonnie.