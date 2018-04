Trump deveria ganhar o Nobel da Paz, diz presidente da Coreia do Sul

Seul – O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, merece um prêmio Nobel da Paz por seus esforços para acabar com o impasse com a Coreia do Norte devido ao programa norte-coreano de armas nucleares, disse uma autoridade sul-coreana nesta segunda-feira.

“O presidente Trump deveria ganhar um prêmio Nobel da Paz. O que precisamos é apenas de paz”, disse Moon em reunião com secretários de alto escalão do governo, de acordo com uma autoridade da Casa Azul presidencial que falou com jornalistas sobre o encontro.

Moon e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, prometeram na sexta-feira encerrar as hostilidades entre os dois países e trabalhar pela “completa desnuclearização” da península coreana, na primeira cúpula entre os líderes dos dois países em mais de uma década.

Trump também está se preparando para se encontrar com Kim, em uma reunião prevista para ocorrer dentro de três a quatro semanas. Esse encontro foi o principal assunto de uma conversa privada entre Kim e Moon durante uma breve caminhada na fronteira entre as duas Coreias na semana passada, segundo a autoridade sul-coreana.