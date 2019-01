Trump deve trocar proteção a jovens imigrantes por recurso para muro

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar neste sábado que está aberto a trocar proteções para jovens imigrantes por recursos para o muro que deseja construir na fronteira com o México, disseram três fontes familiarizadas com os planos, que falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizadas a abordar o tema publicamente. A disputa sobre o muro na fronteira sul dos EUA causou uma paralisação parcial do governo, que está agora em sua quinta semana.

O vice-presidente Mike Pence, o genro de Trump Jared Kushner e o chefe de gabinete interino, Mick Mulvaney, têm trabalhado “sem parar” na proposta, de acordo com uma das fontes. A proposta protegeriaimigrantes trazidos para os EUA ilegalmente quando crianças. Também estenderia proteções para aqueles que têm status de proteção temporária, um programa que permite que pessoas de certos países afetados por desastres naturais ou violência permaneçam nos EUA.

Trump deve fazer o anúncio da Casa Branca nesta tarde. A Casa Branca não quis dar detalhes sobre o que o presidente anunciará. De acordo com duas fontes familiarizadas com o plano, não era esperado que Trump assinasse um declaração de emergência, que ele havia considerado uma opção para contornar o Congresso.

Democratas estão agora propondo milhões de dólares para novos juízes de imigração e melhorias para os pontos de entrada do México, mas nada para o muro, disse um assessor da Câmara dos Representantes. Fonte: Associated Press.