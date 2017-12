Trump deve ir para o Reino Unido em fevereiro de 2018, diz jornal

Londres, 3 dez (EFE).- O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende fazer uma viagem de trabalho ao Reino Unido nos dias 26 e 27 de fevereiro do próximo ano, conforme publicou neste domingo o jornal britânico “The Sunday Times”.

De acordo com a publicação, o chefe de Estado americano viajará para a inauguração do novo prédio da embaixada do país em Londres. Não há informações sobre outros compromissos agendados.

De acordo com “The Sunday Times” destaca que a presença de Trump no Reino Unido será “discreta”, distante das pompas das visitas de líderes. Um dos principais objetivos seria impedir protestos.

A primeira-ministra Theresa May convidou o presidente dos EUA para estar alguns dias em território britânico durante reunião realizada em Washington, em janeiro deste ano. Ainda não há data, no entanto, para a viagem.

Desde o anúncio da possibilidade de visita de Trump, diversas críticas, inclusive, de celebridades, políticos e organizações, além de manifestações populares, foram realizadas.