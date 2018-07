Trump destaca “boa relação” com Macron após encontro bilateral

Bruxelas – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacou nesta quarta-feira a boa relação com o presidente francês, Emmanuel Macron, após um encontro no qual falaram da Otan, de comércio e de “muitas coisas”.

“Temos uma relação magnífica. Falamos de comércio, da Otan e de muitas coisas. Espero que ao final tudo saia bem”, afirmou o presidente americano junto a Macron após um breve encontro bilateral mantido no marco da cúpula de líderes da Aliança.

Por outro lado, Trump disse de Macron que “está fazendo um trabalho incrível como presidente da França“.

“Muita coisa está mudando. Suponho que isto tinha que ocorrer. E acredito que vai ser muito bem-sucedido”, afirmou.

Por sua vez, Macron disse estar “muito contente” por ter se encontrado com Trump, com quem tem “conversas regulares” desde que o líder americano compareceu ao Palácio do Eliseu pela primeira vez há um ano, por ocasião da festa nacional francesa, em 14 de julho.

“Hoje falamos de assuntos comerciais e da Otan, mas também da Síria e de assuntos geopolíticos nos quais temos muito o que fazer juntos”, acrescentou.