Trump deseja que tropas americanas voltem para casa, dizem EUA

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda espera que as forças norte-americanas na Síria voltem para casa o mais rápido possível, disse a Casa Branca no domingo, depois que o presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou ter convencido Trump a manter suas tropas no país para o “longo prazo”.

“A missão dos Estados Unidos não mudou – o presidente tem sido claro que ele quer que as forças norte-americanas voltem para casa o mais rápido possível”, disse a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, em comunicado.

“Estamos determinados a acabar completamente com o Estado Islâmico e a criar as condições que irão impedir seu retorno. Alé, disso, nós esperamos que nossos aliados e parceiros regionais assumam maior responsabilidade tanto militar quanto financeiramente para proteger a região”, disse.